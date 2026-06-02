Diyarbakır'da Mervenur Yararlık'ı öldürmüştü o sanıktan pişkin savunma: "Hastayım tedavim için tahliye edin!"

"ÖLENİ DEĞİL DİĞER KİŞİYİ TANIYORUM"

Duruşmada sanık Bülent A. savunmasında, olayda ölen Mervenur Yararlık'ı değil S.K.'yı tanıdığını iddia ederek, hasta olduğunu, tedavisi için tahliyesine karar verilmesini talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.