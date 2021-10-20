Diyarbakır’da ’neden park ettin?’ kavgası! 12 kişi hastanelik oldu

İddiaya göre fırın sahibinin 'iş yerinin önüne neden park ettin' tepkisi üzerine çıkan kavgaya tarafların yakınları da katıldı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İki grup sokak aralarında kavgaya devam etti. Mahalle halkı bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.