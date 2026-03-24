Diyarbakır’da Nevruz Etkinliğinde provokasyon: 6 Gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklamasına göre, söz konusu etkinlik sırasında güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, geçmiş yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemleriyle bağlantılı kişilerin görsellerinin yer aldığı pankartın açıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kimlikleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"ŞAHISLARIN TAMAMI YAKALANDI"

Açıklamada, "21 Mart günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.