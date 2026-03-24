Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:19

Diyarbakır’da Nevruz Etkinliğinde provokasyon: 6 Gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır’da 21 Mart’ta düzenlenen Nevruz etkinliklerinde, terör saldırılarına karışmış örgüt mensuplarına ait fotoğrafların bulunduğu pankartı açtıkları belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

  • ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklamasına göre, söz konusu etkinlik sırasında güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, geçmiş yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemleriyle bağlantılı kişilerin görsellerinin yer aldığı pankartın açıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kimlikleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"ŞAHISLARIN TAMAMI YAKALANDI"

Açıklamada, "21 Mart günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz