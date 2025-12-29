Diyarbakır’da Okan Gür, eşi Rojda Yakışıklı’yı canice katletti

37 yaşındaki Okan Gür, dini nikâhlı eşi Rojda Yakışıklı'yı (28) öldürdü. Genç kadının cansız bedeni evinden 3 kilometre uzaklıkta toprağa gömülü olarak bulundu. Üç eşi olduğu belirtilen Okan Gür (37), uyuşturucu suçundan tutuklu olduğu cezaevinden perşembe günü tahliye oldu. O gün Diyarbakır kent merkezinde yaşayan eşinin evine giden Okan, sabah Sur ilçesinde yaşayan diğer iki eşinin yanına gitti. Yaşanan tartışma sonucu Okan Gür, dini nikâhlı eşi Rojda Yakışıklı'yı öldürüp gömdü ve kayıplara karıştı. Kısa sürede yakalanan ve suçunu itiraf eden Gür, tutuklandı.