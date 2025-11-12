Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon! 46 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:41 Son Güncelleme: 13.11.2025 16:42

Diyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon! 46 kişi yakalandı

Diyarbakır merkezli düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon! 46 kişi yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, yağma, silahla yaralama, işyeri ve ikamet kurşunlama, silah ticareti ve tehdit suçlarını işlediği iddia edilen İ.D. ve M.D. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Örgütün, 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Diyarbakır merkezli operasyonda, İstanbul ve Yozgat'ta baskınlar düzenlendi. Operasyonda, 17 tabanca, 5 tüfek, 504 fişek, 2 balistik çelik yelek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, mahkemeye sevk edildi. 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi, 21'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon! 46 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz