Diyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon! Örgüt liderlerimizde aralarında olduğu 46 kişi yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, yağma, silahla yaralama, işyeri ve ikamet kurşunlama, silah ticareti ve tehdit suçlarını işlediği iddia edilen İ.D. ve M.D. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Örgütün, 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Diyarbakır merkezli operasyonda, İstanbul ve Yozgat'ta baskınlar düzenlendi. Operasyonda, 17 tabanca, 5 tüfek, 504 fişek, 2 balistik çelik yelek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, mahkemeye sevk edildi. 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi, 21'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.