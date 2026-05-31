Diyarbakır’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 31.05.2026 01:01

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
Bayram tatilini hüzne boğan bir haber de Diyarbakır'dan geldi.

U.A. idaresindeki 21 AAE 513 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Oğlaklı TOKİ konutları 5. etaptaki kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 HE 9242 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
