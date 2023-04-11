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Giriş Tarihi: 11.4.2023 14:14

Diyarbakır'da sağanak: Dere taştı!

Diyarbakır'da etkili olan sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazro ilçesinde dere taştı...

DHA
Diyarbakır’da sağanak: Dere taştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nden geçen derenin üzerindeki köprünün ağzı, suyun getirdiği materyallerle kapanınca taştı. Su, cadde ve sokaklara akarken, belediye ekipleri, iş makinesiyle köprünün ağzında temizlik yapılarak suyun dereden akmasını sağladı.
Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 3-5 derece düşeceğini, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağının tahmin edildiğini duyurdu...

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Diyarbakır'da sağanak: Dere taştı!
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