Diyarbakır’da Şehit olan Er Ferhat Ulutaş, memleketi Iğdır’da toprağa verildi

Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:05

Diyarbakır’da vatani görevini yaparken rahatsızlanarak şehit olan Er Ferhat Ulutaş, memleketi Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BÜLENT MAVZER
Tuzluca Soğukbulak köyü doğumlu olan Er Ferhat Ulutaş, vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit Er Ferhat Ulutaş için düzenlenen cenaze törenine Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, kamu kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ulutaş, dualar eşliğinde memleketi Soğukbulak köyünde toprağa verildi. Törene katılanlar, şehit askerin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

