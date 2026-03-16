Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 16.03.2026 18:00

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, ağır yaralanan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İbrahim Ava, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ava, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

