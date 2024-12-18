Diyarbakır’da sır gibi olay: 12 yaşındaki Ecrin kayıp!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Erim'den ailesi haber alamıyor. Bugün öğle saatlerinde okuldan evine dönen Ecrin, bir süre sonra oturduğu siteden ayrıldı. Ancak o andan itibaren kendisine ulaşılamadı. Ecrin'in yanında bulunan cep telefonunun da kapalı olduğu öğrenildi. Endişeli aile, kızlarından haber almak için her yolu denerken, görenlerin ya da yerini bilenlerin ivedilikle telefonu aramalarını rica etti. Aile, kızlarının kaybolmasıyla ilgili olarak emniyet yetkililerine başvuruda bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiği ve polis ekiplerinin Ecrin'i bulmak için çalışma başlattığı belirtildi. Küçük çocuğun kaybolması mahallede de endişe yaratırken, yakınları ve komşuları çevrede arama yapmaya devam ediyor. Vatandaşların duyarlılığına dikkat çeken aile, "Kızımız Ecrin'in bir an önce bulunmasını istiyoruz. Herhangi bir bilgiye ulaşanların bizimle ya da emniyetle iletişime geçmesini rica ediyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.