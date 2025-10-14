Diyarbakır’da sır ölüm 10 yıl sonra aydınlatıldı: Cesedi tanınmaz halde mağarada bulunmuştu!

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında şu bilgileri verdi: "Şanlıurfa'da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı. Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı. JASAT'ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."