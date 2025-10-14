Diyarbakır’da sır ölüm 10 yıl sonra aydınlatıldı: Cesedi tanınmaz halde mağarada bulunmuştu!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 9 Ağustos 2015 yılından cesedi Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Petekkaya köyündeki Alacakaya Mermer Ocağındaki mağarada tanınmaz halde bulunan Gülizar Bingöl, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Ancak, aradan geçen 10 yıl sonra Bingöl'ün dosyası Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in talimatıyla yeniden açıldı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) birimlerince yapılan çalışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarda feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi.
YENİDEN YÜZLENDİRME İŞLEMİYLE ÇÖZÜLDÜ
Kafatası, kubbe kemiği ve çene kemiğinden alınan örnekler, savcılık talimatıyla Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yeniden yüzlendirme işlemi yapılarak cesedin kimliği netleştirildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Jandarma JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla özel ekip kurularak soruşturma derinleştirildi. Yapılan bu işlemlerin sonucunda cinayeti işleyen kişi ile cesedin kimliği de ortaya çıkarıldı. Savcılığın talimatıyla Mehmet Biroğlu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Mehmet Biroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında şu bilgileri verdi: "Şanlıurfa'da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı. Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı. JASAT'ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."