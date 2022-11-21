Diyarbakır’da tefeci operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bismil İlçesinde yapılan "tefecilik" ihbarı üzerine çalışmalar yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, jandarma görevlileri, "tefecilik" suçunu işledikleri tespit edilen 6 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, yapılan aramalarda senet, dekont ve sözleşme evrakları ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.