Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da tefeci operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:14 Son Güncelleme: 21.11.2022 13:26

Diyarbakır’da tefeci operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da tefeci operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bismil İlçesinde yapılan "tefecilik" ihbarı üzerine çalışmalar yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, jandarma görevlileri, "tefecilik" suçunu işledikleri tespit edilen 6 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, yapılan aramalarda senet, dekont ve sözleşme evrakları ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Diyarbakır’da tefeci operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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