Diyarbakır’da teravih sonrası ayakkabısını bulamayan şahıs cami görevlilerine saldırdı

Diyarbakır Yenişehir ilçesinde Selahattin Eyyubi Camii'ne teravih namazını kılmak üzere camiye gelen bir kişi, çıkışta ayakkabısının tekini bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine diyanet personelleriyle tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesi üzerine görevlileri darp etti. Çocuklarının yanında darp edilen diyanet görevlisi İbrahim Aksöz'ün burnu kırıldı. Olayın ardından şüpheli camiden kaçarken, saldırıya uğrayan imam, müezzin ve vaaz veren vaiz hastaneye giderek darp raporu aldı ve emniyete başvurarak şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine ilçe emniyet ekipleri camiye giderek güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Sabıkalı olduğu ifade edilen saldırganın yakalanması amacıyla polis çalışmalarına başladı. Diyanet Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen, Diyarbakır Yenişehir Selahattin Eyyubi Camiinde bir şahıs tarafından diyanet personellerine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Olayda yaralanan arkadaşlarımız hastanede ilk tedavilerinin ardından karakola ifade verdi. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN TEPKİ

Mil-Diyanet Sen Genel Merkezi saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Teravih namazı sonrasında Selahattin Eyyubi Camii'nde yaşananlar, vicdan sahibi herkesi derinden yaralamıştır. Sabıkalı bir şahıs, camide görev yapan imam, müezzin ve vaaz veren vaize saldırmıştır. Bununla da yetinmeyen saldırgan, daire personelini çocuklarının gözü önünde darp etmiştir. Yaşanan bu olay, kelimenin tam anlamıyla ahlaksızlık, edepsizlik ve insanlıktan nasibini almamışlıktır. Camiler; huzurun, emniyetin ve irşadın mekânlarıdır. Bu mukaddes mekânlarda görev yapan din görevlileri, hiçbir şekilde hedef tahtası ya da öfke boşaltma alanı değildir. Üstelik çocukların gözü önünde işlenen bu şiddet, ayrıca onur kırıcı ve utanç verici ağır bir suçtur. Hocalarımız gerekli sağlık raporlarını almış, zanlı hakkında karakolda şikâyetçi olmuş ve adli süreç başlatılmıştır. Bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Fail ya da faillerin en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

O SALDIRGAN YAKALANDI

Diyarbakır Valiliği, camide gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada, birçok suç kaydı buluna M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek bundan cami görevlilerini sorumlu tutmuştur. Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B.'ye fiziki müdahalede bulunmuş; kendisini darp etmişti. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrasında yaralanan personelimiz darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.