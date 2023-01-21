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Giriş Tarihi: 21.1.2023 09:33

Diyarbakır'da "torbacı" operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

AA
Diyarbakır’da torbacı operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda satışa hazır vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 24'ü "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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Diyarbakır'da "torbacı" operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
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