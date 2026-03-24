Diyarbakır'da yol verme tartışması kanlı bitti! 3 sürücünün birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 24.03.2026 16:38
Diyarbakır-Mardin yolunda yaşanan yol verme tartışması, kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. 3 sürücünün birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafikte artan gerilim ortalığı savaş alanına çevirdi.
Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana geldi. Trafikte iki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin bir kişiyi yerde tekme, tokat ve yumruklarla darbettiği anlar yer aldı.
