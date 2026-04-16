Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren olay! Elinde pompalı tüfekle sokak sokak gezdi: Gözaltı var!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:57

Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren olay! Elinde pompalı tüfekle sokak sokak gezdi: Gözaltı var!

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi Dağkapı Meydanı’nda elinde pompalı tüfekle yürüyen şüpheli korku dolu dakikalar yaşattı. Devriye gezen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Vatandaşlarda paniğe neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren olay! Elinde pompalı tüfekle sokak sokak gezdi: Gözaltı var!
Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı Meydanı'nda meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE SOKAK SOKAK GEZDİ

Elinde pompalı tüfekle yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin silahına el konulurken, gözaltına alındığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren olay! Elinde pompalı tüfekle sokak sokak gezdi: Gözaltı var!
