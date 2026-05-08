Diyarbakır’daki kanlı kasap kavgasında iddianame kabul edildi: İşte o canilerin cezası...

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Kaya, Şerif Kaya ve Aziz Othan ile tutuksuz sanıklar Abdulbaki F. ve Mehmet Zülküf F. ile haklarında yakalama kararı bulunan firari durumdaki Diyar O. ve Osman O. hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Ahmet Kaya ve Abdulbaki F. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.