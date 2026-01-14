Diyarbakır’daki pompalı tüfekli dehşette hayatını kaybetmişti: 4 şüpheli tutuklandı!

Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Acun, ismi öğrenilemeyen oğlunu, Kur'an kursunda kaydetmeye gittiğinde, içeri giren yüzleri maskeli M.E.Y. ve E.Y., pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheliler, güvenlik görevlisi O.Ç.'yi de (34) silahla vurup yaralayarak kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.