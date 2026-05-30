Diyarbakır’ın yıldız kızları ziırveye çıktı

Diyarbakır Gençlik Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı, Elazığ'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Yarı Finalleri'nde gösterdiği üstün performansla adını Türkiye finallerine yazdırdı. Rakiplerine set vermeden grup şampiyonu olan Diyarbakır temsilcisi, şimdi gözünü 9-14 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne çevirdi. Elazığ'da gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında büyük bir başarıya imza atan Diyarbakır Gençlik Spor, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak bölgenin en başarılı takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem saha içerisindeki mücadeleleri hem de takım ruhuyla dikkat çeken genç sporcular, Diyarbakır'a büyük gurur yaşattı. Turnuvanın ilk maçında Erzurum Efece Spor ile karşılaşan Diyarbakır temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. İkinci karşılaşmada Merinos Spor'u hükmen 3-0 geçen takım, son maçında ise Van Akdamar Spor'u yine 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı.

Aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye'nin en iyi takımları arasına giren Diyarbakır Gençlik Spor'un hedefi şimdi Eskişehir'de düzenlenecek finallerde de aynı başarıyı sürdürmek. Takımın Baş Antrenörü Halil İbrahim Döner, elde edilen başarının disiplinli çalışma ve takım uyumunun sonucu olduğunu belirterek sporcularını tebrik etti. Yardımcı Antrenör Hilal Mercan da genç sporcuların büyük emek verdiğini ifade ederek finallerde Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Antrenörler yaptıkları açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizlere her zaman destek veren Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenk Öztekin'e de teşekkür ederiz. Destekleri sayesinde sporcularımız daha güçlü bir motivasyonla mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. Diyarbakır spor camiasında büyük sevinç yaratan başarı sonrası sporcuların kentte moral ve motivasyon kaynağı olduğu belirtilirken, vatandaşlar da Türkiye finallerinde mücadele edecek yıldız kızlara başarı dileklerinde bulundu.