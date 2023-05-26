Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakırlı amca milyonları duygulandırdı: Erdoğan canımın bir parçasıdır
Giriş Tarihi: 26.5.2023 19:30 Son Güncelleme: 26.5.2023 20:03

Diyarbakırlı amca milyonları duygulandırdı: Erdoğan canımın bir parçasıdır

Diyarbakır'da seçim çalışmaları kapsamında kapısı çalınan bir vatandaşın sözleri milyonları duygulandırdı. 80 yaşındaki Diyarbakırlı amca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini şu sözlerle anlattı: Reis benim hayatımın, canımın bir parçasıdır. Bu memleketin Selahaddin Eyyubi'sidir. Benim başörtülü iki kızım öğretmendi. Okulda müdür onları başlarını açmaya zorluyordu. Unutamuyorum ağlıyorum. Erdoğan benim babamdır.

Diyarbakırlı amca milyonları duygulandırdı: Erdoğan canımın bir parçasıdır

Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ikinci tur seçimleri bu pazar günü gerçekleşecek.

TARİHİ SEÇİMLERE İKİ GÜN KALDI

2. tur yarışı için seçim çalışmaları da sürüyor. Öte yandan yurdun farklı noktalarından dikkat çeken ve duygulandıran manzaralar da geliyor.

DİYARBAKIR'DAN MİLYONLARI DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Diyarbakır'da seçim çalışmaları kapsamında gençlerin kapısını çaldığı bir vatandaşın sözleri milyonları duygulandırdı. 80 yaşındaki Diyarbakırlı amca Başkan Erdoğan'a olan sevgisini "Sen onun fotoğrafını buraya getirdin. Reis benim hayatımın, canımın bir parçasıdır. Sanki o benim evime gelmiştir. Reis var ya ömrüm onun olsun. O bu memleketin Selahaddin Eyyubi'sidir. Kıymetini bilin" sözleriyle anlattı.

GÖZLERİ DOLARAK SEVGİSİNİ ANLATTI

Diyarbakırlı vatandaş sözlerine gözleri dolarak şöyle devam etti: Ben 80 yaşındayım memurdum işe gidemiyordum. Yolumu kesiyorlardı. Benim iki kızım başı kapalı öğretmendi. Okulda müdür onları başlarını açmaya zorluyordu. Ben o günleri unutmuyorum. Ağlıyorum. Erdoğan benim babamdır.

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Diyarbakırlı amca milyonları duygulandırdı: Erdoğan canımın bir parçasıdır
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