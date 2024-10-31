Diyetisyen Hangi Bölüm? Hastanede Diyetisyen İçin Hangi Poliklinikten Randevu Alınır?

Günümüzde hemen her hastanede diyetisyen hekimler hizmet vermektedir. Hastanelerde diyetisyenlere muayene olmak ve danışmak için bireylerin diyetisyen hangi bölüm öğrenmeleri işlerine oldukça yarayacaktır. Özellikle randevu almadan önce, hastanede diyetisyen için hangi poliklinikten randevu alınır sorusunun cevaplarını incelemek gereklidir.

Diyetisyen Hangi Bölüm?

Sağlıklı beslenme, doğru beden endeksi, sağlıklı kilo alma-verme ve hastalıklara göre özel beslenme konuları için diyetisyen hekimlerden yardım alınmaktadır. Özel bir beslenme programı oluşturmak, dengeli kilo vermek-almak, kronik rahatsızlığına göre diyet belirlemek isteyen bireyler hastanelerde ya da özel kliniklerdeki diyetisyen hekimlere başvurmalıdırlar. Diyetisyenliğin ana bölümü ''beslenme ve diyetetik''tir. Ancak bazı hastanelerde diyetisyenler iç hastalıkları, endokrinoloji gibi bölümlerin bir alt dalı olarak görevlidir.

Hastanede Diyetisyen İçin Hangi Poliklinikten Randevu Alınır?

Devlet veya özel fark etmeksizin hemen her hastanede diyetisyen hekimler hasta kabul etmektedir. Bazı özel hastanelerde 'beslenme ve diyetetik' bölümü mevcuttur. Devlet hastanelerinin pek çoğunda ise diyetisyen hekimler 'dahiliye, endokrinoloji ve metabolizma, çocuk sağlığı ve hastalıkları'' polikliniklerinde görev yapmaktadır. Randevu alacak olan hastaların diyetisyen hekim seçerken bu bölümlere göz geçirmeleri gerekmektedir.