Diz Protezi Ameliyatı Sonrası Merdiven Çıkma Zararlı Mı? Diz Ameliyatından Kaç Gün Sonra Merdiven Çıkılır?

Kaza, kemik hastalıkları yahut ileri yaşa bağlı kıkırdak bozulmaları sonucunda bazen diz protezi ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken konuların en başında dizi yoracak ve riske sokacak hareketlerden kaçınmaktadır. Hastalar bu konuda bilgilenmeli, diz protezi ameliyatı sonrası merdiven çıkma zararlı mı ve diz ameliyatından kaç gün sonra merdiven çıkılır öğrenmelidir.

Diz Protezi Ameliyatı Sonrası Merdiven Çıkma Zararlı Mı?

Vücudun bütün ağırlığını bacaklar ve dizler taşımaktadır. Bazen kaza sonucu bazen ileri yaş sonucu dizlerde yıpranma, kemik ve kıkırdak bozuklukları meydana gelmektedir. Bu durumda diz eklemine özel materyallerden yapılmış implantlar yerleştirilmektedir, bu işleme diz protezi ameliyatı denmektedir. Diz protezi ameliyatı sonrası çabuk iyileşmek ve protezden en yüksek verimi almak için dikkat edilmesi gereken hareketlerden biri de merdiven çıkma eylemidir. Merdiven çıkma eyleminden diz protezi ameliyatı sonrasında bir süre için kaçınmak gereklidir.

Diz Ameliyatından Kaç Gün Sonra Merdiven Çıkılır?

Diz protezi ameliyatından hemen sonra bazı hareket kısıtlamaları olması çok normal bir durumdur. Bu kısıtlamalar hem hastanın ağrı çekmesini hem de protezin kaymasını engellemek içindir. Diz ameliyatı sonrası ilk günler merdiven çıkmak hem tehlikeli hem de acı verici olacaktır. Bu nedenle diz protezi ameliyatı olan hasta ortalama dört hafta sonra destekle ve dizini yormayacak şekilde merdiven çıkmaya başlayabilir.