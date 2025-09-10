Dizel Araçta Siyah Duman Nasıl Kesilir? Dizel Araba Siyah Duman Atıyor, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Günlük yaşamda kullanılan dizel araçlarda, farkında olmadan ortaya çıkan siyah duman problemi sürücüler için önemli bir sorundur. Motor düzenli çalışıyor gibi görünse de, egzozdan çıkan siyah duman aracın içerisinde gizli arızaların habercisi olabilir. Özellikle yakıt sistemi, enjektörler ve hava filtresi bu sorunda dikkat çeken başlıca etkenlerdir. Bu nedenle dizel araçta siyah duman neden olur ve dizel araç siyah duman atıyorsa nasıl kesilir sorularına yanıt bulmak hem aracın sağlığı hem de yakıt verimliliği açısından kritik rol oynar.

DİZEL ARAÇTA SİYAH DUMAN NASIL KESİLİR?

Dizel araçlarda siyah duman sorununun başlıca nedenleri arasında tıkalı hava filtresi, arızalı yakıt enjektörleri, turboşarj sistemindeki sorunlar, bozulmuş EGR valfi, düzensiz yakıt basıncı, oksijen sensörü arızaları ve egzoz sistemindeki tıkanıklıklar yer alır. Bu parçaların düzenli olarak kontrol edilip temizlenmesi veya gerektiğinde değiştirilmesi, hem motorun verimli çalışmasını sağlar hem de egzozdan siyah duman çıkışını önler. Özellikle SUV araçlarda motor daha fazla zorlandığından düzenli bakım daha da önemlidir.

DİZEL ARABA SİYAH DUMAN ATIYOR, NEDEN OLUR?

Dizel araçlarda egzozdan çıkan siyah duman, sürücülerin sık karşılaştığı problemlerden biridir. Bu sorun tek bir nedene bağlı değildir; aracın farklı sistemlerinde oluşan arızalardan kaynaklanabilir. Siyah dumanın başlıca sebepleri şunlardır: