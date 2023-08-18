Haberler Yaşam Haberleri Dizel Motorlar Hangi Prensibe Göre Çalışır? Dizel Motor Nasıl Çalışır, Nasıl Ateşleme Yapar?
Giriş Tarihi: 18.8.2023 14:39 Son Güncelleme: 18.8.2023 14:40

Dizel Motorlar Hangi Prensibe Göre Çalışır? Dizel Motor Nasıl Çalışır, Nasıl Ateşleme Yapar?

Yakıtın aracın içine takılıp kullanıldığı motorlar, içten yanmalı motor olarak tabir edilmektedir. Dizel motorlar da içten yanmalı motor kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu motor türünde yakıt olarak motorin tercih edilmektedir. Diğer motor çeşitlerine göre kullanıcısına daha fazla avantaj sunan bu motor türüyle ilgili, dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır, nasıl ateşleme yapar soruları sıklıkla gündeme gelmektedir.

Dizel Motorlar Hangi Prensibe Göre Çalışır? Dizel Motor Nasıl Çalışır, Nasıl Ateşleme Yapar?

Dizel motorlarda ham petrolün destilasyon ürünleri arasında bulunan ve motorin ismiyle bilinen yakıt türü kullanılır. Bu yakıt türü çok zor tutuşan bir yakıt türü olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca her motor türünün çalışma ve ateşleme şekli birbirinden farklıdır. Bu motor türü hakkında araştırma yapanların, dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır, nasıl ateşleme yapar konularını detaylı olarak öğrenmesinde yarar vardır.

Dizel Motorlar Hangi Prensibe Göre Çalışır?

İçten yanmalı motor gücüyle çalışan bu motor türünün çalışma prensibi diğer motor türlerinden farklıdır. Dizel araç çalışma prensibi, kullanılan yakıtın patlamasına ve yakıtın kendi kendine alev almasına dayanmaktadır. Kimyasal bir madde olarak ifade edilen, rengi ya da kokusu olmayan gaz, oksijen olarak tabir edilmektedir. Bu gaz, piston vasıtasıyla sıkıştırıldığında ortaya yüksek bir basınç çıkmaktadır. Bu basınçla birlikte silindir içerisine püskürtülen yakıt kendi kendine alev almaya başlamaktadır.

Dizel Motor Nasıl Çalışır?

Günümüzde bazı araçlar benzinle çalışırken bazıları ise dizel motorla çalışmaktadır. Dizel motorlar, yakıt açısından daha az tüketime sahiptir. Bu yüzden diğer motorlara göre daha ekonomik olarak görülmektedir. Dizel motorlar içten yanan bir motor sistemine sahiptir. Bu motor tipiyle alakalı nasıl ateşleme yapar sorusunun cevabı çok fazla araştırılmaktadır. Dizel motorlarda kullanılan yakıt çeşidi motorin olarak bilinmektedir. Bu motor türünün ateşleme yapıp çalışabilmesi için enjektörle silindirler tarafından sıkıştırılmış oksijen gazının yüksek bir basınca maruz kalması gerekir. Bu basınç sonrası sıkıştırılan gaz üzerine yakıt püskürtülmekte ve yakıtın yanması sağlanmaktadır.

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Dizel Motorlar Hangi Prensibe Göre Çalışır? Dizel Motor Nasıl Çalışır, Nasıl Ateşleme Yapar?
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