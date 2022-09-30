Dizel Partikül Filtresi Uyarısı Nasıl Giderilir? Dizel Partikül Filtresi Nasıl Temizlenir, Temizlenmezse Ne Olur?

Dizel partikül filtresi (DPF), motordan gelen partikülleri ve gazları temizleyerek dışarı atan bir sistemdir. Bu filtre zaman içerisinde dolar ve tıkanabilir. Bu durumlar yaşandığında ise ortaya "dizel partikül filtresi uyarısı" çıkar. Çoğu sürücü bu uyarının anlamını merak eder. Bu nedenle biz de bu yazımızda sizler için "dizel partikül filtresi uyarısı nasıl giderilir, dizel partikül filtresi dolarsa ne olur, dizel partikül filtresi nasıl temizlenir?" sorularının yanıtlarını derledik.

Dizel Partikül Filtresi Uyarısı Nasıl Giderilir?

Dizel partikül filtresi sürüş esnasında kendiliğinden ya da ECU tarafından temizleme işlemi yapılmazsa dolar ve tıkanır. Bu durumda sürücü gösterge paneli üzerinde arıza lambası ya da partikül filtresi dolu ikaz lambası yanar. Böyle bir durumla araç ile yüksek motor devri yapabilecek uzun bir sürüş yapmak filtredeki partiküllerin yanmasına bu sayede de temizlenmesine ve dizel partikül uyarısının giderilmesine yardımcı olur. Buna ek olarak yetkili servislerde yapılacak bir partikül temizleme işlemi de dizel partikül filtresi uyarısının giderilmesine yardımcı olur.

Dizel Partikül Filtresi Nasıl Temizlenir?

Partikül temizleme için 3 yöntem bulunur. Bu yöntemler şu şekildedir:

Yüksek ısı ile kendi kendine temizleme. Burada amaç egzoz sıcaklığını yüksek seviyeye getirerek partiküllerin yanmasını sağlamaktır. Bu sayede dizel partikül filtresi temizlenmiş olur. Rejenerasyon yaparak temizleme. Bu yöntemde yeni nesil araçların egzoz ısıları bilgisayar sistemi ile yükseltilir. Bu sayede içerideki partiküller yanarak temizlenir. Makine ile dizel partikül filtresi temizleme. Bu yöntem yetkili servislerde uygulanır. Dizel partikül sistemini temizleyen bir makine ve ilaçlı su ile filtre temizlenir.

Dizel Partikül Filtresi Temizlenmezse Ne Olur?

Dizel partikül filtresi temizlenmezse motorun performansı düşer ve yakıt tüketimi artar. Çünkü temizlenmeyen dizel partikül filtresi zaman içerisinde tıkanır bu da sürüş kalitesini ve araç performansını olumsuz yönde etkiler.