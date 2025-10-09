DMD hastası Batuhan’ı yaşatalım

Şanlıurfa'da yaşayan Sibel ve Yusuf Türker çifti, 2.5 yıl önce ikinci çocukları Batuhan'ı kucaklarına aldı. Gayet sağlıklı görünen Batuhan'ı bir yıl önce rutin kontrole götüren çift, muayene sonunda DMD kas hastası olduğunu öğrendi. Büyük şok yaşayan Türker ailesi, çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Batuhan'ın tedavi olabilmesi için gereken yaklaşık 3 milyon doların ise henüz yüzde 5'i toplanabildi. Anne Sibel Türker, "Oğlumuzun tedavisi var ama paramız yok. Lütfen bizi yalnız bırakmayın" dedi.