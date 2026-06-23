DMD hastası egemen için zamana karşı yarış

Giresun'da yaşayan Uzman Çavuş Bahtiyar Gündoğdu ile eşi Sebahat Gündoğdu'nun doğuştan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası olan 8 yaşındaki oğulları Egemen'in yurt dışındaki tedavisi için yürütülen kampanyada sona yaklaşıldı. Valilik onaylı kampanyada 15 ayda yüzde 95'e ulaşılırken, aile kalan son yüzde 5'lik dilim için destek bekliyor.

'SON AŞAMAYA GELDİK'

Dubai'ye gitmek için vize süreçlerinin tamamlandığını belirten baba Bahtiyar Gündoğdu, zamanla yarıştıklarını söyledi. Gündoğdu, oğlunun tedaviye bir an önce başlaması gerektiğini ifade ederek, "Egemen artık 8 yaşına geldi. Doktorlar tedavinin en geç bu yaş dönemine kadar başlamasının önemli olduğunu söyledi. Çok az zamanımız kaldı. Son aşamaya geldik. Destek veren herkese minnettarız, kalan süreçte de yardımseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

'SESİMİZİ DUYUN'

Anne Sebahat Gündoğdu ise, "Tedavi için gereken miktarın artık çok az bir kısmı kaldı. Evladımın gözümün önünde eriyip gitmesine yüreğim dayanmıyor. Buradan sesimizi duyan herkese çağrıda bulunuyorum; çare varken bizi çaresiz bırakmayın. Egemen'e destek olalım. Ben de oğlumun arkadaşları gibi koşup oynadığı günleri görmek istiyorum" diye konuştu.