DMD hastası Fatih Mert umut bekliyor

İstanbul'da yaşayan 6 yaşındaki Fatih Mert Ercan, kas erimesine yol açan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile mücadele ediyor. İkisi de öğretmen olan Ali ile Betül Ercan çifti, 4 yıl önce çocukları Fatih Mert'in DMD hastası olduğunu öğrendi. Aile o yılarda ilacı olmayan bu hastalık için bir şey yapamadı. Ancak hastalığın ilacı geçtiğimiz yıl çıktı. Aile, Fatih Mert için İstanbul Valiliği onaylı ve iki müfettiş tarafından denetlenen resmi ve şeffaf bir yardım kampanyası başlattı.

Oğlunun tedavi olabilmesi için gereken paranın 2 milyon 900 bin dolar olduğunu belirten baba "Biz ömrümüz boyunca çalışsak, bu rakamın yarısına bile ulaşamayız. Bu yüzden, valilik ve mahkeme onaylı, iki müfettiş tarafından denetlenen şeffaf bir bağış kampanyası başlattık. Hesaba sadece bağış girişi var, ancak herhangi bir çıkış yok ve her şey resmi ve güvence altında" şeklinde konuştu. Şu ana kadar tedavi için gereken 2.9 milyon doların sadece yüzde 23'ü toplanabildi. Hastalık ilerledikçe tedaviye yanıt verme şansı azalan Fatih Mert için, zaman giderek daralıyor. Mert'in 7 yaşına girmeden bu ilaca ulaşması gerekiyor. Çünkü hastalık bu yaştan itibaren hızla ilerliyor.