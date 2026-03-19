Haberler Yaşam Haberleri DMD hastası Yusuf destek bekliyor
Giriş Tarihi: 19.03.2026 11:12

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Abdurrahman Nergiz, DMD hastası olan 4 yaşındaki oğlu Yusuf Kerem için yardım çağrısında bulundu. İki çocuk annesi 35 yaşındaki Hasret Nergiz, ““Yusuf’u düştüğü kuyudan kurtaralım” çağrısı yaptı.

Hüseyin KAÇAR
  • ABONE OL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Abdurrahman ve Hasret Nergiz çiftinin ikinci çocukları Yusuf, 2,5 yaşındayken ağır bir gribal enfeksiyon yaşadı. Hastaneye götürülen Yusuf'un yapılan detaylı kontrollerinde doktor kas hastalığı olarak bilinen DMD'den şüphelendi. Daha sonra yapılan DNA incelemesinde Yusuf'un DMD hastası olduğu ortaya çıktı. Aile tarafında başlatılan mücadelede Yusuf Kerem'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyası yüzde 41 seviyesine ulaştı. Yusuf Kerem'in tedavisinin başlayabilmesi için kampanyanın tamamlanması gerekiyor.

'ZEKATLARINIZA YUSUF KERİM ADINA TALİBİZ'

Bismil Toplu Konut İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan baba Abdurrahman Nergiz, sosyal medya üzerinden destek çağrısından bulundu. Nergiz yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: "Bugün sizlere 4 yaşında Yusuf Kerim babası olarak seslenmek istiyorum. Bu mübarek Ramazan ayında zekatlarınıza, fitrelerinize, sadakalarınıza Yusuf Kerim adına talibiz. Bu umut yolculuğunda siz de Yusuf Kerem'in yanında yer alın. Elini tutun, oğlumu yalnız bırakmayın. Allah yapacağınız hayırları şimdiden kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun"

'YUSUF'UMU, DÜŞTÜĞÜ KUYUDAN BİRLİKTE ÇIKARALIM'

Anne Hasret Nergiz ise yaptığı çağrıda, "Oğlumun adımlarına, nefesine Ömrüne paha içtiler. Biz hayatımız boyunca çalışsak da bunu karşılayamayacağız. Onu tedaviye yetiştiremeyeceğiz. Gelin Yusuf'umu, Yusuf yüzlümü düştüğü kuyudan birlikte çıkaralım" diyerek destek istedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz