DMD hastası Yusuf destek bekliyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Abdurrahman ve Hasret Nergiz çiftinin ikinci çocukları Yusuf, 2,5 yaşındayken ağır bir gribal enfeksiyon yaşadı. Hastaneye götürülen Yusuf'un yapılan detaylı kontrollerinde doktor kas hastalığı olarak bilinen DMD'den şüphelendi. Daha sonra yapılan DNA incelemesinde Yusuf'un DMD hastası olduğu ortaya çıktı. Aile tarafında başlatılan mücadelede Yusuf Kerem'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyası yüzde 41 seviyesine ulaştı. Yusuf Kerem'in tedavisinin başlayabilmesi için kampanyanın tamamlanması gerekiyor.

'ZEKATLARINIZA YUSUF KERİM ADINA TALİBİZ'

Bismil Toplu Konut İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan baba Abdurrahman Nergiz, sosyal medya üzerinden destek çağrısından bulundu. Nergiz yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: "Bugün sizlere 4 yaşında Yusuf Kerim babası olarak seslenmek istiyorum. Bu mübarek Ramazan ayında zekatlarınıza, fitrelerinize, sadakalarınıza Yusuf Kerim adına talibiz. Bu umut yolculuğunda siz de Yusuf Kerem'in yanında yer alın. Elini tutun, oğlumu yalnız bırakmayın. Allah yapacağınız hayırları şimdiden kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun"

'YUSUF'UMU, DÜŞTÜĞÜ KUYUDAN BİRLİKTE ÇIKARALIM'

Anne Hasret Nergiz ise yaptığı çağrıda, "Oğlumun adımlarına, nefesine Ömrüne paha içtiler. Biz hayatımız boyunca çalışsak da bunu karşılayamayacağız. Onu tedaviye yetiştiremeyeceğiz. Gelin Yusuf'umu, Yusuf yüzlümü düştüğü kuyudan birlikte çıkaralım" diyerek destek istedi.