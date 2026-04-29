Haberler Yaşam Haberleri DMM, "Maden şirketi sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" iddiasını yalanladı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 16:25 Son Güncelleme: 29.04.2026 16:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.



AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:

"İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

