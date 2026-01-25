Haberler Yaşam Haberleri DMM'den 'DEAŞ' iddialarına yalanlama: 'Görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır'
Giriş Tarihi: 25.01.2026 20:49 Son Güncelleme: 25.01.2026 20:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır.

Söz konusu görüntüler SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir.

Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegâne ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."

