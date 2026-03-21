DMM’den ’KKTC karasularındaki denizaltından füze fırlatıldı’ iddialarına ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: 21.03.2026 16:04

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

DHA
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir. Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

