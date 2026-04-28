DMM’den TOKİ başvurularına yönelik ’Dolandırıcılık’ uyarısı: İtibar edilmemeli

DMM'den yapılan açıklamada, kura süreçleri devam eden projeyi suistimal etmek isteyen şahısların; kurumsal kimlikleri taklit eden sahte web siteleri, asılsız isim listeleri ve yanıltıcı SMS'ler aracılığıyla vatandaşlara ulaştığı belirtildi. Söz konusu dolandırıcıların "dosya masrafı", "başvuru bedeli" veya "peşinat" gibi çeşitli isimler altında para talep ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına yalnızca ilgili resmi makamlar tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması ve resmi kanallar dışındaki bilgi veya ödeme taleplerine itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura süreçleri devam ederken, vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri tespit edilmiştir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 28, 2026
