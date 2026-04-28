Giriş Tarihi: 28.04.2026 17:44 Son Güncelleme: 28.04.2026 17:52

DMM'den TOKİ başvurularına yönelik 'Dolandırıcılık' uyarısı: İtibar edilmemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, kura süreçleri devam eden projeyi suistimal etmek isteyen şahısların; kurumsal kimlikleri taklit eden sahte web siteleri, asılsız isim listeleri ve yanıltıcı SMS'ler aracılığıyla vatandaşlara ulaştığı belirtildi. Söz konusu dolandırıcıların "dosya masrafı", "başvuru bedeli" veya "peşinat" gibi çeşitli isimler altında para talep ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına yalnızca ilgili resmi makamlar tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması ve resmi kanallar dışındaki bilgi veya ödeme taleplerine itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

