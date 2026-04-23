Haberler Yaşam Haberleri DMM'den 'Türk bayrağına saygısızlık' iddialarına yönelik açıklama
Giriş Tarihi: 23.04.2026 15:47

DMM'den 'Türk bayrağına saygısızlık' iddialarına yönelik açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kocaeli'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı iddialarına ilişkin, "Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.

DHA Yaşam
DMM’den ’Türk bayrağına saygısızlık’ iddialarına yönelik açıklama
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

TÜRK BAYRAĞINA YAPILAN İDDİALAR ASILSIZDIR

Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir. Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir. Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir. Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir. Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
DMM'den 'Türk bayrağına saygısızlık' iddialarına yönelik açıklama
