Doç. Dr. Murat Erdogan’ın adı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde yaşayacak

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve Türk malı mekanik ventilatörün (solunum pompası/ cihazı) yapılmasına öncülük eden, aynı zamanda Kovid-19 salgınında hastalara yardımcı olan Doç. Dr. Murat Erdoğan adına hayırsever tarafından yapılan solunum cihazı 5 Ocak Devlet Hastanesi Dahiliye polikliniğinde hizmet vermeye başladı.

Pandemi döneminde insanüstü emek veren, yerli ventilatörün üretiminde büyük rol oynayan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan'ı rahmetle andıklarını dile getiren 5 Ocak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Tepe, "Kendisi pandemi döneminde aktif rol üstlenen ve milli gururumuz olan merhum hocamıza rahmet diliyor, hayırsevere teşekkür ediyoruz.

Adana'nın en yeni hastanesi olarak hizmete yenilikler katmaya devam edeceğiz" dedi.