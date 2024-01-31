Haberler Yaşam Haberleri Doç. Dr. Murat Erdogan’ın adı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde yaşayacak
Giriş Tarihi: 31.1.2024 11:09 Son Güncelleme: 31.1.2024 11:21

Doç. Dr. Murat Erdogan’ın adı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde yaşayacak

Adana'nın Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde hizmete giren ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 200 yataklı 5 Ocak Devlet Hastanesi’ne yapılan anlamlı bağış duygulandırdı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Doç. Dr. Murat Erdogan’ın adı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde yaşayacak

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve Türk malı mekanik ventilatörün (solunum pompası/ cihazı) yapılmasına öncülük eden, aynı zamanda Kovid-19 salgınında hastalara yardımcı olan Doç. Dr. Murat Erdoğan adına hayırsever tarafından yapılan solunum cihazı 5 Ocak Devlet Hastanesi Dahiliye polikliniğinde hizmet vermeye başladı.

Pandemi döneminde insanüstü emek veren, yerli ventilatörün üretiminde büyük rol oynayan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan'ı rahmetle andıklarını dile getiren 5 Ocak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Tepe, "Kendisi pandemi döneminde aktif rol üstlenen ve milli gururumuz olan merhum hocamıza rahmet diliyor, hayırsevere teşekkür ediyoruz.

Adana'nın en yeni hastanesi olarak hizmete yenilikler katmaya devam edeceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık
FETÖ ve PKK'dan ortak yayın! İsveç kararı sonrasında örgütleri korku sardı
30 milyonluk mirasa ortak oldu
SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu
Putin tehlikenin farkında mı?
‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
Taylor Swift dua etsin ki Türk değil
Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Doç. Dr. Murat Erdogan’ın adı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde yaşayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA