Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:37

Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı! 2025 Dof Robotik (DOFRB) borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) borsa işlem tarihi ile yatırımcıların gündeminde. 3-4-5 Eylül tarihlerinde talep toplayan şirket 45 milyon lotla halka açıldı. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşen Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı. Yıldız Pazar'da olacak hisseler takibe alındı. Peki; 2025 Dof Robotik borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı! 2025 Dof Robotik DOFRB borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Dof Robotik halka arz sonuçları kaç lot verdi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. SPK onayını alarak halka açılan şirkette Bist ilk işlem tarihi de belli oldu. Pazara girecek hisseler öncesi lot dağılımı kontrol ediliyor. Peki, DOFRB ne zaman işlem görecek?

DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

DOF Robotik'in halka arz takvimi yatırımcılar ile buluştu. Talep toplama 3, 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde, her gün 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Şirketin borsa kodu DOFRB, işlem göreceği pazar ise Yıldız Pazar olarak açıklandı. İşte sonuçlar:

DOF ROBOTİK KAÇ LOT VERDİ?

DOF ROBOTİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

DOFRB borsa işlem tarihi belli oldu. Halka arz takviminde yer alan bilgilere göre Bist ilk işlem tarihi 11 Eylül 2025 olarak açıklandı.

Halka Arz Fiyatı: 45 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 45.000.000 Lot

Bist Kodu: DOFRB

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL

Halka Açıklık: %29.03

