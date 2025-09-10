Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı! 2025 Dof Robotik (DOFRB) borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Dof Robotik halka arz sonuçları kaç lot verdi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. SPK onayını alarak halka açılan şirkette Bist ilk işlem tarihi de belli oldu. Pazara girecek hisseler öncesi lot dağılımı kontrol ediliyor. Peki, DOFRB ne zaman işlem görecek?
DOF Robotik'in halka arz takvimi yatırımcılar ile buluştu. Talep toplama 3, 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde, her gün 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.
Şirketin borsa kodu DOFRB, işlem göreceği pazar ise Yıldız Pazar olarak açıklandı. İşte sonuçlar:
DOFRB borsa işlem tarihi belli oldu. Halka arz takviminde yer alan bilgilere göre Bist ilk işlem tarihi 11 Eylül 2025 olarak açıklandı.
Halka Arz Fiyatı: 45 TL
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 45.000.000 Lot
Bist Kodu: DOFRB
Pazar: Yıldız Pazar
Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL
Halka Açıklık: %29.03