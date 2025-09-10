Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı! 2025 Dof Robotik (DOFRB) borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Dof Robotik halka arz sonuçları kaç lot verdi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. SPK onayını alarak halka açılan şirkette Bist ilk işlem tarihi de belli oldu. Pazara girecek hisseler öncesi lot dağılımı kontrol ediliyor. Peki, DOFRB ne zaman işlem görecek?