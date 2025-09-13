Doğa tutkunları İstanbul’a akın etti

Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, İstanbul Pendik Marina'da kapılarını açtı. Türkiye, pandemi ve deprem etkisiyle büyüyen karavan sektöründe Avrupa ve BDT ülkeleri için önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline gelmeye başladı. 30'un üzerinde ülkeden ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda bu yıl, 100'den fazla firma, 200'den fazla ürün ve 50'den fazla marka yer alıyor. Fuar 14 Eylül Pazar günü sona erecek

150 BİNE DE VAR 18 MİLYONA DA

100'ün üzerinde imalatçı firmanın katıldığı fuarda pazar lideri olan çekme karavanların yanı sıra motokaravan, araç üstü çadır, Tiny House gibi her zevke hitap eden farklı doğal yaşam seçeneklerini bir arada sunuyor. Çekme Karavanların ortalama 150.000 TL ile 2000.000TL arasında. motokaravanların ise 1 milyon TL – 18 milyon TL arası satış fiyat aralığında.

PANDEMİDEN SONRA REKOR ARTIŞ

Türkiye karavan sektörü, son yıllarda ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürüyor. Pandemi sonrası güvenli tatil tercihi olarak öne çıkan karavanlar, 6 Şubat depremi ve hemen ardından üst üste gelen orta ölçekli depremlerle birlikte acil konut alternatifi olarak yeniden gündeme geldi. Bu dönüşüm, sektörün yalnızca turizm değil, aynı zamanda konut ve yaşam alanlarında da güçlü bir alternatif haline geldiğini gösteriyor.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Karavanlar artık yalnızca bir tatil aracı değil, "Mobil Yaşam"ın ve çevre dostu şehir yaşamının da sembolü haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanında açılan karavan parkları, tiny house alanları ve kamping tesisleriyle sektörde yeni bir ekosistem oluşuyor. Turizm Bakanlığı'nın karavan turizmine yönelik çalışmaları, Avrupa'dan gelecek turistler için hazırlanan milli park düzenlemeleri ve sektörün önünü açacak teşvikler gündemde.