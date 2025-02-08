Haberler Yaşam Haberleri Doğal gaz şovunu bırak, asli görevlerini yap! “2025 planında 18 mahalle doğalgaza kavuşacak”
Giriş Tarihi: 8.2.2025 12:16 Son Güncelleme: 8.2.2025 13:44

Doğal gaz şovunu bırak, asli görevlerini yap! “2025 planında 18 mahalle doğalgaza kavuşacak”

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu’nun Konak’ın bazı mahallelerine doğal gaz gelmesiyle ilgili yaptığı paylaşımları eleştirdi. Başdaş, “Sayın Nilüfer Mutlu, Konak halkının doğal gaza kavuşmasını yıllardır engelleyen, sizin elinizde olan CHP’li yerel yönetimlerdir. Siz önce asli görevleriniz olan çöp toplama ve altyapı hizmetleri konularına yönelin. Doğal gaz şovunu bırakın” dedi.

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Doğal gaz şovunu bırak, asli görevlerini yap! 2025 planında 18 mahalle doğalgaza kavuşacak

Başdaş, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik ile görüştüklerini ifade ederek, Konak'ın 18 mahallesinin 2025 yılı planına alındığını müjdeledi.

DİRENÇLİ KENT VAADİ NE OLDU?

Başdaş, CHP'li yerel yönetimlerin 30 yılı aşkın bir süredir "dirençli kentler, dirençli binalar" vaadiyle Konak halkına sözler verdiğini belirterek, "Depremin Ege'de kapıya dayandığı, deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğumuz bir dönemde siz hâlâ doğal gazı getirdiğinizi iddia ederek Konak halkının zekâsıyla alay ediyorsunuz. Konak'a altyapı lazım, acil kentsel dönüşüm lazım. Doğal gaz getiriyoruz diyerek asıl sorunları ve asli görevlerinizi örtüyorsunuz" diye konuştu.

UMUT TACİRLİĞİNDEN VAZGEÇİN

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik ile Konak'ın doğalgaz olmayan bölgelerine doğalgazın ulaştırılması için görüştüklerini belirten Başdaş, "2025 yılı doğal gaz ulaştırma planına Konak'ın 18 mahallesi dahil edildi. Bu mahalleler kısa süre içinde bu hizmete kavuşacak. Diğer mahallelere de en hızlı şekilde doğal gaz ulaştırılması için üzerimize düşeni yapacağız. Buradan Sayın Mutlu'ya sesleniyoruz: Yapmadığınız ve hatta engellediğiniz işlerle Konak halkını manipüle etmeyi bırakın. Öncelikle kendi görevlerinize odaklanın, Konak halkının sizden beklentisi budur. 30 yıldır yaptığınız umut tacirliğinden vazgeçin" dedi.

EN ACİL İHTİYAÇ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Konak'ın en acil ihtiyaçlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Başdaş, "30 yılı aşkın süredir görevini yerine getirmeyen, halkı doğalgazsız bırakan bir yerel yönetim var. 2025 yılı içinde CHP'ye rağmen Konak'a doğal gaz ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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Doğal gaz şovunu bırak, asli görevlerini yap! “2025 planında 18 mahalle doğalgaza kavuşacak”
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