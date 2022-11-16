Doğal Taşlar Günah Mı? Diyanet’e Göre Doğal Taşlara İnanmak Caiz Mi, Haram Mı, Hükmü Ne?

İslam dininde doğal taşlar günah mı ve onların şifa kaynağı olduğuna inanmak haram mı sorusunun cevabı, alternatif tıbba inananlar için son derece ilgi çekicidir. Birçok kişi sağlık, para, aşk, şans, başarı ve daha pek çok istek için bu kristalleri kullanır ama doğal taşlara inanmak haram mı diye de merak eder. Bu kristallere, estetik görünümlerinin dışında farklı anlamlar yükleyenler şifalı taşlara inanmak caiz mi diye düşünülebilir. Doğal taşların dindeki yeri nedir ve kullanmak haram mıdır?

Doğal Taşlar Günah Mıdır?

Günümüzde doğal taşlar başta meditasyon olmak üzere farklı pek çok amaç için kullanılır. Bu taşların, insan vücudunda enerji akışı sağlayan çeşitli çakraları harekete geçirdiğine inanılır. Uzun yıllar boyunca bazıları çakraların dinde yeri olduğunu, bazıları ise olmadığını iddia etmiştir. Fakat, İslam alimleri genel olarak çakraların ve meditasyonun dini bir kavram olmadığı konusunda hemfikirdir. Müslümanların ruhsal anlamda esenliğe kavuşmaları için zikir ve namaz kılmaları emredilir. İslam'da hastalıkları tedavi eden tek kişi Allah'tır. Fakat, iyileşmek için ister doğal ister yapay olsun "helal" tedavi yöntemlerine başvurmakta hiçbir mahzur yoktur. Bu bakımdan, sağlık için doğal taş kullanmak haram değildir. Ancak, şifayı verenin Allah olduğunu ve taşın sadece bir aracı olduğunu unutmamak gerekir.

İslam'da Doğal Taşların Yeri Var Mıdır?

Hz. Muhammed'in (s.a.v) akik taşı kullandığı, çoğu Müslüman tarafından bilinir. Hz.Ali'ye de tavsiye ettiği şu hadisinde şöyle buyurmuştur: "Parmağına kızıl akik tak! Çünkü bu akik Allahu Teala'nın birliğine, benim nubuvvetime, senin ve evlatlarının velayetine ve imametine, senin dostlarının cennette ve şialarının Firdevs cennetinde oluşuna şehadet etmiştir." Buradan anlaşılacağı üzere akik bir doğal taştır ve İslam'da oldukça önemlidir. Sağlık açısından pek çok faydası bulunur. Sadece akik değil, daha birçok doğal kristalin insan bedeni için şifalı olduğu bilinir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, para, sağlık, mutluluk, aşk ve başarı gibi dileklerin Allah'tan değil de taş ile geleceğine inanmak ve ondan medet ummak günahtır. Sağlık için kullanılması ve satılması ise haram değil caizdir.