Doğalgaz Abonelik İptali Nasıl Yapılır? E-Devlet Doğalgaz Aboneliği İptal Etme Ekranı

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Doğalgaz Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Doğalgaz aboneliğinin nasıl yapıldığı kadar aboneliğin nasıl iptal edileceği de merak edilen bir konudur. Abonelik başvurusu gibi aboneliklerin iptali için de doğalgaz dağıtımından sorumlu olan özel kuruma müracaat etmeniz gerekir. Bu işlem için doğalgaz iptal başvurunuz alınır ve ilerleyen süreçte tekrar bir fatura daha oluşturulur. Söz konusu fatura, son faturanızdan sonra doğalgaz kullanımınızı kapsayan bir belgedir.

Doğalgaz aboneliği esnasında kullanıcıdan belli miktarda bir depozito bedeli talep edilir. Abonelik iptalinde de bu bedel, aboneye iade edilir. İade esnasında, aboneliğin başlangıcı ile sonlanması arasındaki süredeki enflasyon farklı ilave olarak ödenir.

Doğalgaz Abonelik İptali Para İadesi Ne Kadar?

Doğalgaz iptali esnasında iade edilecek bedelin ne kadar olacağı, aboneliğin başlangıcında ödenen depozito ile doğru orantılıdır. Bu depozito bedelinin içinden son tüketim bedeli kesilerek gerekli ödeme aboneye yapılır. Ayrıca enflasyon bedeli de depozito ücretine eklenerek gerekli ödeme yapılacaktır. Bu nedenle güncel bedeller bilinerek para iadesi hesabı yapılmalıdır.