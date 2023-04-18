Haberler Yaşam Haberleri Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar? Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Başvurulur ?
Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:21 Son Güncelleme: 18.4.2023 10:22

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar? Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Başvurulur ?

Yeni eve taşınacakların araştırdığı konulardan biri de doğalgaz abonelik ücreti ne kadar sorusudur. Doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır araştırması ile işlerinizi kolay bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Doğalgaz aboneliği açtırma nereden yapılır şeklinde araştırma yaptığınızda da konunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar konusunu sizler için araştırdık.

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar? Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Başvurulur ?

Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar her yıl belirlenen oranda güncellenmektedir. Doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır araştırması da işlemlerin sorunsuz şekilde yapılması için yapılabilir. Doğalgaz aboneliği açtırma nereden yapılır sorusunu incelediğinizde de her il ve ilçe merkezinde bu işlemin farklı bir kurum tarafından yapıldığını görürsünüz. Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar yazımızın devamında.

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Doğalgaz abonelik ücreti her yıl ilgili dağıtıcı kurum tarafından güncellenir. 2023 yılı için bu ücret 0-200 m2 aralığı evler için 2.135 TL olarak belirlenmiştir. Eğer abone olunacak ev, 200 m2'den büyük ise her 100 m2 için abone sahibinden ek olarak 1.857 TL talep edilir.

Abonelik ücreti, abone sahibinden alınan bir depozitodur. Aboneliğin sonlanmasını müteakip dağıtıcı kurumdan bu ücret talep edilir. Dağıtıcı kurumun hizmet politikasına göre bu ücret için taksitlendirme yapılabilir.

Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz aboneli başvurusu için doğalgaz sayacının üzerindeki abone numarası ile doğalgaz dağıtım şirketine gitmeniz gerekir. Elektrik abone başvurusu için abone sahibinden kira kontratı ya da tapu talep edilirken doğalgaz aboneliği için bu evrak talep edilmez. Doğalgaz aboneliği için abone olacak kişiden sadece DASK poliçesi talep edilir.

Doğalgaz aboneliği için dağıtım kurumuna başvurulduğu gibi abonelik iptali için de yine aynı kuruma gitmeniz gerekir. Güncel doğalgaz borcunuzun olmaması halinde depozito aynen iade edilecektir. İade esnasında enflasyon farkı da dikkate alınır.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada!
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar? Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Başvurulur ?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA