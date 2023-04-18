Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar? Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Başvurulur ?

Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar her yıl belirlenen oranda güncellenmektedir. Doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır araştırması da işlemlerin sorunsuz şekilde yapılması için yapılabilir. Doğalgaz aboneliği açtırma nereden yapılır sorusunu incelediğinizde de her il ve ilçe merkezinde bu işlemin farklı bir kurum tarafından yapıldığını görürsünüz. Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar yazımızın devamında.

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Doğalgaz abonelik ücreti her yıl ilgili dağıtıcı kurum tarafından güncellenir. 2023 yılı için bu ücret 0-200 m2 aralığı evler için 2.135 TL olarak belirlenmiştir. Eğer abone olunacak ev, 200 m2'den büyük ise her 100 m2 için abone sahibinden ek olarak 1.857 TL talep edilir.

Abonelik ücreti, abone sahibinden alınan bir depozitodur. Aboneliğin sonlanmasını müteakip dağıtıcı kurumdan bu ücret talep edilir. Dağıtıcı kurumun hizmet politikasına göre bu ücret için taksitlendirme yapılabilir.

Doğalgaz Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz aboneli başvurusu için doğalgaz sayacının üzerindeki abone numarası ile doğalgaz dağıtım şirketine gitmeniz gerekir. Elektrik abone başvurusu için abone sahibinden kira kontratı ya da tapu talep edilirken doğalgaz aboneliği için bu evrak talep edilmez. Doğalgaz aboneliği için abone olacak kişiden sadece DASK poliçesi talep edilir.

Doğalgaz aboneliği için dağıtım kurumuna başvurulduğu gibi abonelik iptali için de yine aynı kuruma gitmeniz gerekir. Güncel doğalgaz borcunuzun olmaması halinde depozito aynen iade edilecektir. İade esnasında enflasyon farkı da dikkate alınır.