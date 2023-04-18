Doğalgaz Borusu Gizleme Yöntemleri - Salon ve Mutfak Doğalgaz Borularını Süsleme ve Saklama Fikirleri

Doğalgaz borusu gizleme yöntemleri, çok basit ve herkesin yapabileceği fikirlerdir. Mutfak ve salonlarda bu fikirlere ihtiyacınız olabilir. Mutfak doğalgaz borusu gizleme fikirleri arasından istediğinizi seçerek doğalgaz borularının kötü görüntüsüne çare bulabilirsiniz. Alacağınız tedbir ile evinizin dekoruna da katkı sağlayacaksınız. Doğalgaz borularını süsleme ve saklama yolları ile ilgili fikir edinmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Doğalgaz Borusu Gizleme Yöntemleri

Doğalgaz borularının açıktan gitmesi kanuni bir zorunluluktur. Daire girişlerine kadar gelen doğalgaz boruları sarı renkli, daire içindeki borular ise siyah renklidir. Daire girişindeki doğalgaz sayacından alınan doğalgaz, borularla kombi ve mutfak ocağına götürülür. Bu borular açıkta olduğundan görüntü açısından sizi rahatsız edebilir.

Alacağınız çok basit tedbirler ile doğalgaz borularını gizlemeniz mümkündür. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirleri alabilirsiniz.

Sarmaşık yetiştirerek sarmaşığın doğalgaz borusuna sarılmasını sağlayabilirsiniz.

Yapay sarmaşık temin ederek doğalgaz borusunu sarmaşık ile kaplayabilirsiniz.

Hasır iplerle doğalgaz sorusunu sarabilirsiniz.

Tadilat ve tamiratta zorluk yaratma ihtimali olup tavsiye edilmese de doğalgaz borusunun zerini alçıpan ile kapatıp, üzerine spot lambalar döşeyebilirsiniz.

Mutfak Doğalgaz Borusu Gizleme Fikirleri

Evlerde doğalgaz borularının görüntü kirliliği yarattığı iki bölüm vardır. Bunlardan biri salon, diğeri ise mutfaktır. Mutfaklardaki doğalgaz boruları da duvardan gelip ocağın giriş kısmına iner. Bu boruların gizlenmesi için alüminyum folyo, led lamba gibi tedbirleri tercih edebilirsiniz. Doğalgaz borularının gizlenmesi için alacağınız tedbirler, ev dekorasyonuna da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.