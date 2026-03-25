Doğalgaz faciasında baba ile kızı can verdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede dün akşam saatlerinde bir baba ile 18 yaşındaki zihinsel engelli kızı yaşamını yitirdi. Sitede yaşayan Beyhan Ertürk, site yönetimine, kapısı kilitli olduğu için evine giremediğini ve eşi Aydın Ertürk'e ulaşamadığını bildirdi. Evden yoğun gaz kokusu gelmesi üzerine çilingir yardımıyla kapı açtırıldı. İçeri giren ekipler, ev sahibi Aydın Ertürk ile kızı Deren'in cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmelerde baba ve kızın doğalgaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde durulurken cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. Baba ve kızı dün ikindi namazını müteakip Ankara'da toprağa verildi.

PSİKOLOJİK SIKINTI İDDİASI

Öte yandan, aynı okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Aydın Ertürk'ün, kızının sağlık durumu nedeniyle son dönemde psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Bu kapsamda, olayın kasıtlı olarak evdeki ocağın açılması sonucu gerçekleşmiş olabileceği ileri sürüldü. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.