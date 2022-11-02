Doğalgaz fatura taksitlendirme 2022: İGDAŞ Doğalgaz faturaları nasıl taksitlendirilir, fatura taksitlendirme nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

AYRINTILAR AÇIKLANDI

Kampanyanın ayrıntılarını açıklayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen şöyle konuştu:

"İstanbul halkının hayatını kolaylaştırıp konforunu artırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yaklaşan kış öncesi abonelerimiz için faturalarını ödeme kolaylığı konusunda birçok çalışma yürüttük. Bunlardan bir yenisini 1 Kasım itibarıyla hayata geçiriyoruz. Vakıf Katılım ile yaptığımız anlaşma kapsamında bankada İGDAŞ aboneleri için bir limit tahsis edildi. İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Abonelerimiz banka tarafından tahsis edilecek limitleri kapsamında, kampanya dönemindeki faturaları için bu fırsattan faydalanabilecekler. Limitleri kapsamında ödenen faturalarını, masrafsız ve vade farksız olarak 12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölüp taksit tarihlerinde geri ödeyebilecekler."