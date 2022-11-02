Doğalgaz fatura taksitlendirme 2022: İGDAŞ Doğalgaz faturaları nasıl taksitlendirilir, fatura taksitlendirme nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

İGDAŞ Doğalgaz fatura taksitlendirme ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte haliyle doğalgaz tüketimi de arttı. Yüksek faturalarla karşılaşan vatandaşlar "2022 Doğalgaz fatura taksitlendirme nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. 1 Ekim 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek. Peki, Doğalgaz fatura taksitlendirme nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm bu detaylar.
Faturaların kredi kartıyla vade farksız şekilde ödenebilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.
1 Ekim 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek. Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.
AYRINTILAR AÇIKLANDI
Kampanyanın ayrıntılarını açıklayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen şöyle konuştu:
"İstanbul halkının hayatını kolaylaştırıp konforunu artırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yaklaşan kış öncesi abonelerimiz için faturalarını ödeme kolaylığı konusunda birçok çalışma yürüttük. Bunlardan bir yenisini 1 Kasım itibarıyla hayata geçiriyoruz. Vakıf Katılım ile yaptığımız anlaşma kapsamında bankada İGDAŞ aboneleri için bir limit tahsis edildi. İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Abonelerimiz banka tarafından tahsis edilecek limitleri kapsamında, kampanya dönemindeki faturaları için bu fırsattan faydalanabilecekler. Limitleri kapsamında ödenen faturalarını, masrafsız ve vade farksız olarak 12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölüp taksit tarihlerinde geri ödeyebilecekler."