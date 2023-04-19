Doğalgaz Güvence Bedeli Ne Kadar? Doğalgaz Güvence Bedeli Kaç Taksit Olur, Nasıl Ödenir?

Doğalgaz güvence bedeli ne kadar sorusunu incelerken bu bedelin her yıl güncellendiği bilgisi de karşınıza çıkacaktır. Doğalgaz güvence bedeli geri alınabilir mi sorusu da konunun merak edilenleri arasındadır. Doğalgaz güvence bedeli iadesi ne kadar sorusu da incelenen konulardan biridir. Güvence bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenebilir. Doğalgaz güvence bedeli kaç taksit sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Doğalgaz Güvence Bedeli Ne Kadar?

Doğalgaz güvence bedeli, doğalgaz abonesi olmak isteyenlerden alınan bir depozito ücretidir. Bu ücret, aboneliğin sonlanmasını müteakip, doğalgaz dağıtım şirketinden geri alınır. Güvence bedeli her yıl ilgili şirket tarafından güncellenir. Söz konusu ücret 2023 yılı için 0-200 m2 arasında büyüklüğü olan meskenler için 2.135 TL'dir. Meskenin büyüklüğü 200 m2'den büyük ise her 100 m2 için 1.857 TL ekstra güvence bedeli talep edilir. Abonelik başvurusu esnasında başvuru sahibinden alınan bu ücret, aboneliğin sonlanmasını müteakip enflasyon farklı ile birlikte geri alınır.

Doğalgaz Güvence Bedeli Kaç Taksit?

Doğalgaz güvence bedeli, ilgili doğalgaz dağıtım bürosuna müracaat edilmesi esnasında abone olmak isteyenden talep edilir. Bu bedelin ödenmesi esnasında banka ya da kredi kartı kullanılır. Abone sahibinin talep etmesi halinde doğalgaz güvence bedeli taksitli şekilde de alınabilir. Güvence bedeli 6 taksite kadar bölünebilir. Aboneliğini sonlandırmak isteyen kişiler, ilgili dağıtım bürosuna müracaat etmeyi müteakip bu güvence bedelini geri alırlar.