Doğalgaz Kaçağı Nasıl Anlaşılır? Evde Doğalgaz Kaçağı Olduğunu Nasıl Anlarız?

Doğalgaz, fosil kaynaklı yanıcı bir gazdır. Temiz bir gaz olan doğalgaz, yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt gibi zararlı salınımlar yapmaz. Bu nedenle de, konutlarda, küçük sanayilerde, atölye ve fırınlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Fakat doğalgaz kullanırken de, doğalgaz kaçağı nasıl anlaşılır ve evde doğalgaz kaçağı olduğunu nasıl anlarız gibi sorular hakkında bilgi edinilmelidir.

Doğalgaz Kaçağı Nasıl Anlaşılır?

Doğalgaz kaçağı, konut veya iş yerlerinde kullanılan doğalgazın boru hatlarından ya da bağlantı noktalarından sızması durumudur. Önlemi alınmayan bu durum yanma ve patlama gibi güvenlik açısından oldukça tehlikeli olabilecek sonuçlara neden olabilir.

Eğer bulunduğunuz ortamda kaçak olduğundan şüpheleniyorsanız. Aşağıdaki doğalgaz kaçağı belirtilerini gözden geçilirsiniz:

Koku, çürük yumurta benzeri kötü kokular bazı durumlarda doğalgaz kaçağının belirtisi olabilmektedir.

Tıslama sesi, gaz kaçağının sızdığı yerden duyulabilecek tıslama veya sızma sesi de kaçak olduğunun en önemli belirtisidir.

Alev renginde değişiklik, ocak veya kombi alevi mavi renklidir. Bu rengin kırmızı ya da turuncuya dönmesi de kaçak belirtisidir.

Doğalgaz kaçağı oldukça riskli bir durumdur. Bu gibi durumlarla karşılaştığınız zaman mutlaka sertifikalı, profesyonel işletmeler tarafından gaz kaçağı tamiri yapılmalıdır.

Evde Doğalgaz Kaçağı Olduğunu Nasıl Anlarız?

Doğalgaz kaçağı genellikle, boruların bağlantı yerlerinden gelen tıslama sesi, evde beklenmedik hoş olmayan koku ve ocak veya kombi alevinin ani renk değişimi ile anlaşılmaktadır. Ayrıca evinizde bulunan bitkilerin ani şekilde solması da gaz kaçağının belirtisidir.

Bulunduğunuz ortamda doğalgaz kaçağı olduğundan şüpheleniyorsanız, ilk olarak gaz sayacını kapatmalısınız. Ardından gaz şirketini veya gerekli yetkilileri arayarak durum hakkında bilgi vermelisiniz.