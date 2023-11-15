Doğalgaz Kesikken Kombi Çalışır Mı? Doğalgaz Kesildiğinde Kombiyi Kapatmak Gerekir Mi?

Doğalgaz, son derece faydalı bir yakıt olmasının yanında çok tasarruflu bir maddedir. Bu nedenle birçok ev ve işlerinin doğalgazdan istifade ettiğini söyleyebiliriz. Doğalgaz denildiğinde akla gelen ekipmanların başında kombi gelir. Doğalgazın olmadığı durumlarda kombinin çalışma durumu her zaman merak edilmiştir. Doğalgaz kesikken kombi çalışır mı veya kombiyi kapatmak gerekir mi gibi soruların cevabı açıklayıcı bilgi içerir.

Doğalgaz Kesikken Kombi Çalışır Mı?

Doğalgaz, kombiler için gerekli olan yakıtı barındıran bir maddedir. Doğalgazın bazı durumlarda kesilmesi halinde kombinin çalışıp çalışmayacağı her zaman merak edilmiştir. Doğalgazın olmadığı durumlarda kombi çalışmaz. Kombinin sağlıklı şekilde çalışması için doğalgaz ve elektriğin sorunsuz şekilde var olması gerekir. Elektrik ya da doğalgazın olmaması halinde kombi çalışmaz.

Doğalgaz Kesildiğinde Kombiyi Kapatmak Gerekir Mi?

Doğalgaz kesildiğinde tedbir amaçlı kombiyi kapatabilirsiniz. Fakat bunu yapmak zorunda değilsiniz. Doğalgaz kesildiğinde ev ya da işyerinizde sıcak su ve ısıtma sistemi çalışmaz. Doğalgaz kesintisi sonlandığında ise kombiniz otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Kombiler çalışırken ne kadar doğalgaz tüketeceği kombinin derecesine bağlıdır. Kombinin ısısını ne kadar yükseltirseniz kombi o kadar fazla doğalgaz harcayacaktır. Buradan hareketle oda termostatı kullanarak ev ya da işyerinizin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Alacağınız bu basit tedbir ile doğalgaz tüketimini önemli oranda azaltabilirsiniz. Termostat kullanımında da doğalgaz kesildiğinde kombiniz otomatik olarak kapanacaktır.