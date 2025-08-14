Doğalgaz şirketi çalışanı evinde yüzüstü yatar halde ölü bulundu

Olay, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz şirketi çalışanı Şemdin Bektaş, işe gitmeyince mesai arkadaşı Yunus Emre İ. (27) Bektaş'ı merak etti. Bunun üzerine cep telefonuyla arayan arkadaşları Bektaş'a ulaşamadı. Bu kez arkadaşları Bektaş'ın evine gitti; ancak kapıyı açan olmadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

YÜZÜSTÜ YATAR HALDE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla pencereyi kullanarak daireye girdi. Kapıyı da açan ekipler, yatak odasına girdiklerinde Şemdin Bektaş'ı yerde yüzüstü yatar halde buldu. Hareket etmediği belirlenen Bektaş'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında ölümü şüpheli bulunan Bektaş'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bektaş'ın vücudunda herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şemdin Bektaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve inceleme sonrasında netlik kazanacak.