Doğalgaz Üstüne Alma Ücreti Ne Kadar? Kiracı Doğalgaz Abonelik Devri Nasıl Yapılır?

Doğalgaz üstüne alma ücreti ne kadar sorusu araştırılırken güncel ücretler dikkate alınmalıdır. Söz konusu ücret her yıl değişmektedir. Bu nedenle doğalgaz aboneliği üstüne alma ücreti 2023 yılı değerleri dikkate alınmalıdır. Doğalgaz için esas abone ev sahibidir. Kiracılar da kiraladığı mülk için aboneliği üstüne almalıdır. Bu durumda doğalgaz faturaları kiracılar üzerine kesilecektir. Doğalgaz abonelik devri nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Doğalgaz Üstüne Alma Ücreti Ne Kadar?

Doğalgazı üzerine almak isteyen kiracılar, kira kontratı ile doğalgaz dağıtım bürosuna müracaat etmelidir. Müracaatın yapılmasını müteakip genellikle aynı gün doğalgaz açılışı yapılır. Bu müracaat esnasında doğalgaz dağıtım bürosunun belirlediği depozito ücretinin de ödenmesi gerekir. Söz konusu ücret, doğalgaz dağıtım bürosunda, banka ya da kredi kartı ile ödenir.

Doğalgaz Aboneliği Üstüne Alma Ücreti 2023

Doğalgaz aboneliğini üstüne alma ücreti her yıl güncellenir. Bu ücret belirlenirken meskenin büyüklüğü de dikkate alınır. 2023 yılı için 0-200 m2 aralığında olan meskenler için 2.135 TL depozito ücreti talep edilir. Eğer mesken daha büyük ise her 100 m2 için abone sahibinden ekstra 1.857 TL daha talep edilir.

Doğalgazın üzerinize alınması esnasında ödenen depozito bedeli, kiracının evden çıkması esnasında dağıtım şirketi tarafından iade edilir. Bu iade esnasında enflasyon oranı da dikkate alınır. Aboneliğin sonlanması esnasında geri alınan ücret, başvuru esnasında ödenen depozitodan daha yüksek olacaktır.